Platinalaan en Voermanstraat op de schop: werk aan warmtenet, vergroening en verkeersmaatregelen

Impressie van de Voermanstraat, ter hoogte van Zuiderkruislaan (via Gemeente Groningen)

De Voermanstraat (Paddepoel-Zuid) en de Platinalaan (Vinkhuizen) worden opnieuw ingericht. De werkzaamheden beginnen deze zomer, aldus de gemeente. Tijdens de werkzaamheden wordt de aanleg van het warmtenet gecombineerd met verbeteringen in verkeersveiligheid, leefkwaliteit en klimaatadaptatie.

Deze aanpak, waarbij de aanleg van het warmtenet wordt benut om ook geplande vernieuwingswerkzaamheden van de gemeente uit te voeren, wordt voor het eerst toegepast bij de herinrichting van de twee straten.

In de Voermanstraat wordt een verhoogd plateau aangelegd bij de kruising met de Grote Beerstraat. Dit moet de snelheid van voertuigen verminderen. Ook komt er een groene inham bij de Zuiderkruislaan. De straat krijgt betonklinkers, wat kosten bespaart en ruimte biedt voor extra investeringen in groen en sociale interactie.

De Platinalaan wordt smaller, van 6,10 naar 5,50 meter. Dat kan omdat er weinig verkeer is en er langs de straatkant weinig wordt geparkeerd. In de nieuwe situatie is er daardoor minder asfalt, wat zorgt voor een betere leefkwaliteit.

De gemeente reserveert één miljoen euro voor deze plannen, waarvan WarmteStad een deel betaalt. De werkzaamheden starten halverwege 2025. Vanwege de uitrol van het warmtenet in Vinkhuizen worden in overleg met bewoners ook plannen gemaakt voor de Aquamarijnstraat, Veldspaatstraat en de Barnsteenstraat.