Plan van lange adem moet Gele Loper er bovenop helpen; college wil aantal sekspanden sluiten

In het gebied de Gele Loper wordt veel overlast ervaren. Foto: Google Maps

Het verbeteren van de situatie in de Gele Loper vraagt om een lange adem en om een combinatie van preventieve en repressieve maatregelen. In de gemeenteraad is er steun voor het plan dat de gemeente heeft gepresenteerd.

“Nog niet zo lang geleden heb ik een concert in de Lutherse Kerk bezocht”, vertelt wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen. “Na afloop hebben we in de directe omgeving wat gedronken. Op zo’n moment zie je dat er in de Gele Loper veel kwaliteit is. En dat klopt ook: het gebied heeft een rijke historie. De panden hebben veel kwaliteit. En de ligging is strategisch. Er zijn veel aanknopingspunten om er weer wat moois van te maken. Feit is ook dat als mensen hun tijd meer gaan besteden in deze omgeving, dat het er sociaal veiliger wordt en dat het ook economisch gaat draaien. Het plan dat we vanavond presenteren vraagt om een forse investering waarbij het jaren duurt voor het af is.”

Kelly Blauw (PVV): “Ik heb mijn dochter verboden er nog langer langs te fietsen”

De problemen in de Gele Loper zijn groot. Het gebied tussen de Oude Kijk in ’t Jatbrug en het Hoofdstation wordt geplaagd door criminaliteit, drugsoverlast en andere zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Kelly Blauw van de PVV: “Ik heb mijn dochter verboden om daar langs te fietsen. En zo denken er meer ouders over.” Ook buurtbewoners voelen zich er niet prettig: “Dagelijks merken we de overlast”, vertelt Annemieke Kuin. “Vanavond nog lag er in onze portiek allemaal troep. Regelmatig wordt er ook gepoept en geplast. En bewoners worden geïntimideerd en bedreigd. Het zijn hele akelige situaties.”

Camera’s, straatcoaches en een wijkhub

Om het tij te keren zet de gemeente in op meerdere maatregelen. Zo komen er voor onbepaalde tijd camera’s te hangen, zal er ingezet worden op boa’s en straatcoaches en komt er een wijkhub. Vanuit deze hub kunnen politie, WIJ-medewerkers en boa’s gaan werken. Gesprekken over deze wijkhub bevinden zich in een afrondende fase waarbij er binnenkort meer duidelijkheid wordt verwacht. Ook wordt er nagedacht over betere verlichting, de inrichting van het gebied en het vergroenen. En er wordt gekeken naar de zorg, waarbij het aanpakken van wachtlijsten een speerpunt is. Om daarmee er voor te zorgen dat mensen door lange wachttijden niet afglijden in het criminele circuit.

Burgemeester Mirjam in ’t Veld (CDA): “Maatregelen moeten in combinatie tot elkaar gezien worden”

Burgemeester Mirjam in ’t Veld (CDA): “De situatie zoals die nu is, kon jaren groeien, is uit de hand gelopen en proberen we nu, door een weg van meerdere maatregelen, te keren. Belangrijk is dat de maatregelen in combinatie tot elkaar gezien moeten worden. Bij de camera’s gaat het om een tijdelijke maatregel. Het is niet bedoeld voor de eeuwigheid. Het gaat om acht camera’s die op dezelfde plekken komen te hangen als enkele jaren geleden. Over een jaar willen we evalueren hoe dit bevallen is en wat de effecten zijn.”

Camera’s

Ondanks dat verschillende partijen moeite hebben met het ophangen van camera’s, staat wel een meerderheid van de raad achter dit plan. Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “Wij zijn geen voorstander van camera’s. Wij zijn voorstander van een veilige stad waarbij er gebruik moet kunnen worden gemaakt van alle middelen zoals boa’s en wijkcoaches. Camera’s en betere verlichting kunnen een goede aanvulling zijn.” Femke Folkerts van GroenLinks: “Continu gefilmd worden is een inbreuk op je grondrechten. Je wilt niet met een kanon op een mug schieten. Het ophangen van camera’s lost ook geen problemen op.” Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren: “Rotterdam hangt vol met camera’s. Daar zie je dat de problemen zich verplaatsen. Dat willen we hier niet. Daarom moet de focus op tijdelijkheid liggen.”

Panden waar prostitutie plaatsvindt terugbrengen

Bij de aanpak van de problematiek wordt ook gekeken naar de inrichting. Daarbij richt men zich onder andere op de prostitutie die in het gebied plaatsvindt. Wethouder Van Niejenhuis: “We zien kansen om het aantal panden waar prostitutie plaatsvindt, terug te brengen. We zien in deze panden een wisselende bezettingsgraad. We willen het niet in zijn geheel afschaffen.”

Olivier van Schagen (Student & Stad): “Kan de gemeente exploitant zijn van een gebouw waar sekswerk plaatsvindt?”

Olivier van Schagen van Student & Stad daarover: “Prostitutie heeft een aanzuigende werking op onfrisse types. Maar het is wel belangrijk dat ondanks dit, prostitutie wel een legale plek behoudt in de gemeente. Hoe meer druk je er op legt, hoe meer het in de illegaliteit plaatsvindt. Daarom vinden wij het lastig dat de wethouder het aantal ramen terug wil schroeven. Het lijkt ons goed om naar de toekomst te kijken. Wellicht kunnen we kijken hoe het in het Zwitserse Zürich is geregeld. Wellicht dat de gemeente exploitant kan zijn van een gebouw waar sekswerk plaats vindt. Een verstrekkend voorstel, maar complexe problemen vragen ook om er met lef naar te kijken.”

Ietje Jacobs-Setz: “Wil Student & Stad nu een staatsprostitutiebedrijf oprichten?”

Jacobs-Setz reageert verbaasd: “Stelt Student & Stad nu voor dat we een staatsprostitutiebedrijf gaan oprichten?” Van Schagen: “Daar kunnen we om lachen, maar we zijn tevreden over de legale prostitutie hoe dit op dit moment is geregeld. Het is goed dat we meer de regie gaan pakken, en voorkomen dat er een shift naar illegaal plaatsvindt.” De ChristenUnie noemt Student & Stad naïef. Volgens deze partij is illegaal sekswerk kwetsbaar voor uitbuiting en wordt gezien dat bij het legale deel ook niet alles volgens een leien dakje gaat. Van Schagen refereert daarom nogmaals naar zijn voorstel waardoor er meer controle en bescherming kan worden geboden.

Femke Folkerts (GroenLinks): “Wegstoppen van sekswerk leidt tot slechtere en gevaarlijke omstandigheden”

Ook GroenLinks worstelt met het vraagstuk. Folkerts: “Ook wij zijn niet blij met het inkrimpen van de ruimte voor sekswerkers. Ook sekswerk is werk. Het wegstoppen van deze werkzaamheden leidt tot slechtere en gevaarlijkere omstandigheden. Terwijl deze mensen ook het recht hebben om beschermd te worden.” Tom Rustebiel van D66: “Het is geen goed plan om prostitutie zonder onderbouwing terug te gaan dringen. Ik wil hier meer over horen. Misschien hebben we juist wel meer ramen nodig. We moeten ook niet vergeten dat er mensen werken die dit voor hun plezier doen.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “We willen mensen niet de illegaliteit indrukken”

Wethouder Van Niejenhuis zegt niet zomaar het aantal ramen terug te willen dringen. “We willen mensen niet de illegaliteit indrukken.” Vanuit de raad wordt er wel gevraagd om een nader onderzoek. Daarbij zouden de sekswerkers ook betrokken moeten worden. Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Zorg: “In brede zin willen we dat sekswerkers op een veilige en gezonde manier hun werk kunnen doen. Jaren geleden hebben we geprobeerd de negatieve kanten weg te halen. Het lijkt mij goed om binnenkort een werkbezoek te organiseren zodat raadsleden kunnen zien hoe het in zijn werk gaat.”

Verlichting verbeteren

Om de situatie in het gebied te verbeteren wordt er ook nagedacht over de ruimtelijke inrichting. Naar de verlichting bijvoorbeeld. Van Niejenhuis vertelt dat er deze week een plan is gedeeld om de verlichting in de binnenstad te verbeteren, waar de Gele Loper ook onderdeel van uit maakt. “Dit vraagt echter wel om een forse investering.” Daarnaast wordt er nagedacht om meer groen toe te voegen, waarbij dan echter voorkomen moet worden dat het gebruikt kan worden als verstopplek. Ook het verbeteren van straten en gangen, door gebruik te maken van betere verlichting en kunst, wordt genoemd.

De burgemeester geeft aan dat het om een programma gaat dat een lange adem vraagt. “We gaan met elkaar een torentje bouwen. Daar hebben we stenen voor nodig. Stenen voor de korte, de middellange en de lange termijn om daarmee op de effecten voor te sorteren en het gebied dat te geven wat het nodig heeft.”