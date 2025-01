PKC’83 winkelt bij Drachtster Boys en haalt smaakmaker Dylan Smit

Foto Andor Heij. PKC'83 - Drachtster Boys met rechts Rob Schokker die drie keer scoorde.

PKC’83, de koploper in de eerste klasse H, heeft voor volgend seizoen twee spelers van Drachtster Boys aangetrokken. Het gaat om Dylan Smit en Sicco Brouwer.

Smit (23) is één van de smaakmakers van 1H. De snelle vleugelspits heeft al 13 doelpunten gemaakt voor Drachtster Boys, twee minder dan Rob Schokker van PKC, die topscorer is. Smit heeft een verleden bij Cambuur Leeuwarden en Harkemase Boys.

Brouwer (32) is een speler die op diverse posities ingezet kan worden. Hij heeft dit seizoen zes keer gescoord. Ook Brouwer heeft een verleden bij Cambuur, maar speelt al twaalf seizoenen bij Drachtster Boys.

PKC heeft per direct Rick Hovinga aangetrokken. De geboren Stadjer studeerde en voetbalde de afgelopen vier jaar in de Verenigde Staten. Hij speelde in de jeugd bij onder meer Cambuur Leeuwarden en Be Quick 1887.

PKC meldt verder dat doelman Swen Bakker, Rob Schokker, Willem Bel, Sem Rozema, Daniel Sanafikhah en Tyrell Strik ook volgend jaar op sportpark De Kring spelen. Met de overige spelers wordt nog gesproken. Aan het einde van het seizoen stoppen enkele ‘oudere’ spelers met voetballen op niveau. Daaronder is de 34-jarige verdediger Jeffrey Noordveld.