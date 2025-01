PKC maakt gehakt van Scagha, forse nederlaag Drs. Vijfje

Foto Wesley Ferwerda. PKC'83 Team Amoeri - FC Marlene

De mannen van PKC’83/Team Amoeri deden vrijdagavond in de degradatiegroep van de eredivisie goede zaken door met dubbele cijfers te winnen. Bij de vrouwen ging Drs. Vijfje hard onderuit.

PKC’83/Team Amoeri maakte thuis gehakt van hekkensluiter Scagha’66 uit Schagen: 11-2. Fahim Bellghroub, Karim Layeb, Rochendy Constansia en Marc Heerings scoorden twee keer. De andere treffers waren van Awaab Khider, Amin Ouhida en Amin Ajouaou.

PKC klom door de winst naar de veilige derde plek in de degradatiegroep. De nummers vijf en zes spelen nacompetitie. Zeven en acht degraderen direct.

Vrouwen

Drs. Vijfje verloor in Heerhugowaard fors van koploper FC Marlene: 7-2. Bij rust stond het al 6-1 voor Marlene. Josefien Slump scoorde voor de Groninger studenten nog de 1-1, maar daarna ging het hard. Na de pauze ging het beter met Drs. Vijfje en maakte Renee van der Pijl de 6-2. Toch moesten de Groningers nog een zevende treffer toestaan.

Drs. Vijfje staat derde in de eredivisie A. Dat is de groep met clubs die via de play-offs sowieso om het landskampioenschap gaan strijden.