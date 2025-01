Periodetitel GRC Groningen, ook GVAV en Forward winnen

Foto Andor Heij. Mattijs Ronde trainer GRC. Rechts voetballer/scheidsrechter Mauricio Plat

GRC Groningen heeft in de tweede klasse H zondag de eerste periodetitel gepakt. Ook GVAV Rapiditas en Forward wisten in dezelfde klasse te winnen.

Koploper GRC won in Westerbork de topper tegen de nummer twee en de directe concurrent VKW. GRC had aan een gelijkspel voldoende om de titel te pakken, maar deed meer dan dat: 4-1. De zege was verdiend, want GRC was de betere ploeg.

Na een half uur waarin weinig gebeurde werd een inzet van Rens Wardenier tot corner verwerkt. Die hoekschop werd door Robin van Linschoten binnen gekopt. Nog voor rust kwam GRC op 2-0 toen een VKW verdediger de bal tegen het been van Wardenier schoot en zo in het net belandde.

Na de pauze kreeg VKW een enorme kans die over geschoten werd. Aan de andere kant tikte Yannick van Duyn van dichtbij wel raak: 3-0. VKW kwam nog even terug toen na een scrimmage Robin Prins het laatste zetje gaf. Mauricio Plat, zaterdag nog scheidsrechter bij PKC’83 – Roden, had vlot daarna het slotakkoord in huis: 4-1.

GRC pakte niet alleen de periodetitel, maar vergrootte het gat met VKW naar vijf punten.

GVAV en Forward

GVAV Rapiditas boekte in Meppel een knappe zege op subtopper Alcides en nam afstand van de gevarenzone: 1-0. Voor de pauze waren er nauwelijks kansen te noteren. In de 48e minuut kwam GVAV na een overtreding in het strafschopgebied op voorsprong. Dion Azemi schoot de strafschop raak.

Alcides viel daarna aan, maar doelman Anthony Pomstra van GVAV liet zich niet passeren. GVAV kwam wel goed weg toen de Meppelers een bal op de lat schoten. GVAV steeg naar de achtste plaats met 13 punten uit 12 wedstrijden.

Forward won thuis met 1-0 van Steenwijkerwold. Mohammed Keta scoorde voor de pauze. De studenten staan zesde met 19 uit 12.

Vierde klasse

In 4B verloren zowel Engelbert als Groen Geel. Engelbert ging met 1-0 onderuit bij Gieterveen. Groen Geel kreeg thuis tegen Veelereen een grote nederlaag te slikken: 5-0. Engelbert is zesde en Groen Geel twaalfde en voorlaatste. De periodetitel in deze klasse ging naar Heiligerlee.