Patrimonium schittert bij Nieuwjaarsconcert: “Eerste keer dat we dit doen”

Met een feestelijk en gevarieerd programma heeft Harmonie Patrimonium zaterdagavond het publiek in de Columnakerk vermaakt met een Nieuwjaarsconcert. Voorzitter Nanda Medema blikt tevreden terug.

Hoi Nanda! Hoe is het gegaan?

“We kunnen terugkijken op een geweldige avond. Van tevoren was het wel even spannend. In de ochtenduren werd er een ‘code oranje’ door het KNMI afgegeven vanwege ijzel. Je denkt dan toch, hoe gaat het in de avonduren zijn? Maar de weersomstandigheden waren prima, en de kerk was goed gevuld. Hoeveel bezoekers we hebben mogen ontvangen, dat durf ik niet te zeggen. De zaal oogde in ieder geval behoorlijk vol. En dat is toch waar je het voor doet hè? Dat je het publiek een leuke avond geeft.”

Hoe belangrijk is het geven van een Nieuwjaarsconcert?

“Naar mijn weten is het de eerste keer dat we zoiets gedaan hebben. Het heeft wel eerder op de planning gestaan, maar toen gooiden de maatregelen om het coronavirus onder de duim te houden, roet in het eten. Het is ergens ook een beetje noodgedwongen. In de decemberperiode zijn er veel kerstconcerten. Als muziekliefhebber kun je dan te kust en te keur. Wij kunnen er dan met alle geweld tussen gaan zitten, of je kiest voor een andere invulling door in het begin van het nieuwe jaar een concert te organiseren.”

Ergens klinkt dat ook wel slim. December is omgeven van de evenementen, terwijl januari voor veel mensen een donkere maand is. Dit concert zou je dan misschien ook kunnen zien als een lichtpuntje …

“Zo zou je het zeker kunnen zien. In januari begint voor veel mensen het werk en de opleidingen weer. Een concert, zoals wij dat gegeven hebben, is dan iets waar je naar uit kunt kijken. En tegelijkertijd is het een mooie start van een nieuw muzikaal jaar.”

Als we kijken naar wat jullie gespeeld hebben. Hoe zag jullie programma er uit?

“Vrolijk en feestelijk, met ook wat serieuze stukken. Met de voorbereidingen zijn we in september gestart. Je biedt een avondvullend programma aan, dus er is door alle muzikanten veel werk verzet. Alle secties hebben het gisteravond ook flink voor de kiezen gehad. We zijn gestart met ‘Te Deum’ van Marc-Antoine Charpentier. Dit stuk, dat ook wel bekend staat als de Eurovision Theme, wordt bijvoorbeeld gespeeld bij de start van het Songfestival en ook bij het begin van het Nieuwjaarsconcert dat op 1 januari in Wenen plaatsvindt. Toepasselijk dus.”

En wat hebben jullie nog meer gespeeld?

“We hebben een medley van bekende Strauss-werken gespeeld. Keltische muziek stond op het programma. En we hebben de ‘Amboß Polka’ van Albert Parlow gespeeld. Dit was heel bijzonder, want tijdens dit nummer sloegen onze slagwerkers op een aambeeld. Een aambeeld wordt in een smederij gebruikt om stukken smeedijzer, of andere metalen, in de gewenste vorm te slaan. Na de pauze was er ruimte voor moderner werk. Nummers van Billy Joel kwamen bijvoorbeeld voorbij, maar ook ‘Het Dorp’ van Wim Sonneveld. En we hebben het concert afgesloten met de ‘Radetzky March’ van Johann Strauss. Ook dat stuk zullen mensen weer kennen van het Nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker.”

Je klinkt erg enthousiast …

“Het was ook super leuk! Wat misschien ook leuk is om te vertellen is dat onze dirigent alles aan elkaar praatte. Daarvoor maakte hij gebruik van leuke bruggetjes. Hij heeft bijvoorbeeld aan het publiek gevraagd of er ook mensen waren die een Nieuwjaarsduik genomen hadden. Dat was een bruggetje om het stuk ‘De Zee’ van Trijntje Oosterhuis te spelen. Die interactie gaf het concert een leuke en verrassende dimensie.”

Je had het al over een goed gevulde zaal. Welk publiek kwam nu op dit concert af?

“Dat was best wel heel breed. Van tevoren wisten we niet wat we konden verwachten. Maar uiteindelijk was het publiek heel gemêleerd. Oudere mensen, maar ook flink wat jongeren. En dat stemt ons blij omdat we dus met onze muziek een brede doelgroep aanspreken, die verbindend werkt.”

Je vertelde al dat het concert een mooie start is van een nieuw seizoen. Hoe ziet dit nieuwe jaar er voor jullie uit?

“Ik denk dat het voor Patrimonium een mooi jaar gaat worden. Natuurlijk hebben we de optredens die je kunt verwachten tijdens Koningsdag en Bevrijdingsdag. Maar in mei gaan we iets heel bijzonders doen. We gaan dan een groot concert geven samen met een gelegenheidskoor. Dat is uniek. Het gebeurt wel eens vaker dat een orkest samen met een koor optreedt. Maar vaak zijn het dan één of twee nummers. Nu gaat het om een complete samenwerking. Het concert gaat plaatsvinden op 17 mei. De locatie is vooralsnog nog onbekend.”

En als je het verder hebt over wensen. Zoeken jullie voor bepaalde secties nog versterkingen?

“Die zoeken we zeker. We zijn op zoek naar hoornisten. Daar hebben we te weinig van. Op dit moment lossen we het op door een beroep te doen op musici die ook bij andere orkesten actief zijn. Maar dat is geen duurzame oplossing. En daarnaast zoeken we ook klarinettisten. Mensen die geïnteresseerd zijn mogen vrijblijvend contact met ons opnemen. Ook als zij een avondje mee willen kijken, dan is men van harte welkom. En eventueel hebben we ook een instrument beschikbaar, mocht dit een probleem zijn.”

Meer informatie over Harmonie Patrimonium vind je op deze website.