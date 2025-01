‘Parkeren in Groningen, nou daar hebben we zeker een mening over’ | Eem de Stad in

Foto via Gemeente Groningen

Het meest besproken onderwerp in Groningen sinds januari is natuurlijk het nieuwe parkeerbeleid

van de gemeente. De bezoekerspas telt een hoop minder uren, het hebben van meerdere auto’s op

een adres wordt sterk ontmoedigd en ook op de zondag is het betaald parkeren. Hoog tijd dus voor

de onderzoeksredactie van OOG om hier eens flink in te duiken en en aan de inwoners te vragen wat

zij van de nieuwe regels vinden.

In de derde aflevering van de podcast ‘Eem de stad in met Jetze en Annelies’ is onderzoeksjournalist

Maarten Siepel te gast. Hij deelt de eerste resultaten van het onderzoek met ons. En wat blijkt, de inwoners van Groningen zijn over het algemeen niet zo blij met het nieuwe beleid. Vooral de weinige uren op de bezoekerspas kunnen op veel kritiek rekenen. En op zondag betaald parkeren, daar vinden de mensen ook wat van! Maar hebben mensen ook begrip voor gemeente en waarom deze regels zijn ingevoerd?

Meer weten over hoe het precies zit, luister dan vooral naar aflevering 3 van ‘Eem de stad in’. Natuurlijk praten Jetze en Annelies je ook bij over het nieuws, hebben ze leuke tips over wat je zou kunnen doen en struinen ze ook nog even rond op de socials voor je.