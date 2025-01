Foto: Patrick Wind - 112Groningen

Maandagavond is brand uitgebroken in een woning aan de Jagershof in Haren. Dat meldt 112 Groningen. De oorzaak: een pannetje op het vuur. De brand zorgde voor hevige rookontwikkeling.

Om de woning te ontdoen van alle rook, heeft de brandweer de woning geventileerd. De bewoner is gecontroleerd door de ambulance. Het is niet bekend hoe groot de schade is.