Pand Nijenborg 4: geen sloop, maar transformatie

Foto: Oostblokblik - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=97855010

Het pand Nijenborg 4 op de Zernike Campus wordt niet gesloopt, maar getransformeerd, oftewel grondig verbouwd. Dat meldt de Ukrant.

De delen van Nijenborgh 4 die niet nodig zijn voor de Feringa Building blijven definitief bestaan, maar worden ‘getransformeerd’. Het was al bekend dat de Faculty of Science of Engineering (FSE) ook na de oplevering van de Feringa Building vorig jaar, ruimtegebrek zou houden.

Er waren twee mogelijkheden: nieuwbouw of verbouwing. Nieuwbouw op een goede locatie in de buurt van de andere FSE-gebouwen is moeilijk te vinden. Bovendien is het een dure optie. Verbouwing is ook lastig: het gebouw is al bijna zestig jaar oud en kampt met problemen rondom asbest en gebrekkige isolatie.

Volgens FSE is transformatie van Nijenborgh 4 de goedkoopste en meest duurzame optie. Het nieuwe Nijenborgh 4 moet enerzijds ruimte bieden aan activiteiten die niet in de Feringa Building passen, en anderzijds aan aan het Beethovenproject, dat studenten moet opleiden voor de halfgeleiderindustrie.

De RUG zoekt een architect die de transformatie ter hand wil nemen. Begonnen wordt met de verbouwing van gebouw 5113. Die zou in het derde kwartaal van 2026 moeten beginnen.