Oude draaischijf weggehaald van bouwplaats Hoofdstation: ‘Nog even in het zonnetje zetten’

Foto: Strukton Spoor via Groningen Bereikbaar

Bouwers achter de grootschalige werkzaamheden op het Hoofdstation hebben afgelopen week één van de twee oude draaischijven, die in 2019 al werden gevonden aan de zuidzijde van de sporen, afgebroken en weggehaald.

Aannemer Strukton mocht de bouwsels weghalen, na overleg met archeologen. Strukton schoot er vorige week nog één laatste plaatje van, voordat een graafmachine de draaischijf te lijf ging: “Een prachtig stukje spoorweggeschiedenis dat we nog even in het zonnetje zetten, voordat we ruimte maken voor de moderne plannen!”

De draaischijf was een mechanisch platform waarmee treinen of locomotieven werden gedraaid, vooral in de tijd van de stoomlocomotieven. Dit soort treinen kon maar in één richting optimaal rijden. De draaischijven zijn niet de enige vondsten die tijdens de werkzaamheden zijn gedaan: ook restanten van een steenfabriek uit 1830, een oude kade en een intacte koolopslagput van 15 meter diep doken op.