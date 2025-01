Oud-wethouder Paul de Rook zegt noorden nu helemaal vaarwel

Paul de Rook, oud-wethouder en nu nog lid van het College van Bestuur van Noorderpoort, vertrekt op 1 april bij Noorderpoort om aan de slag te gaan bij MBO Amersfoort.

De Rook woont inmiddels al enige tijd in Ermelo met zijn vrouw Anne Kuik (CDA, wethouder in Woudenberg, voormalig Tweede Kamerlid en gemeenteraadslid in Groningen) en hun dochter, De Rook werkt sinds 2021 bij Noorderpoort. De afgelopen twee jaar was De Rook, middels tijdelijk dienstverbanden, lid van het College van Bestuur van de onderwijsorganisatie. Het was daarmee al duidelijk was dat zijn termijn bij Noorderpoort dit jaar zou aflopen.

“De kans die voorbijkwam om in het mbo te blijven werken dichter bij huis, maakt dat dit voor mij nu het moment is om deze overstap te maken”, stelt De Rook. “Daar heb ik zin in, maar natuurlijk voelt het ook dubbel. Want ik ga Noorderpoort en alle fijne collega’s wel missen straks.”

De Raad van Toezicht (RvT) zet de zoektocht naar een opvolger voor De Rook voort. Met de eerdere aanstelling van Regina Bouius als voorzitter van het College van Bestuur is volgens de RvT de continuïteit in het bestuur gewaarborgd.