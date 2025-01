Foto: Twitter Peter Houtman

Oud-FC Groningen voetballer Peter Houtman heeft alzheimer. Dat laat de huidige speaker van Feyenoord weten op X.

“Hoewel de ziekte zich nog in het beginstadium bevindt, laat het verloop ervan zich lastig voorspellen”, zegt de 67-jarige Rotterdammer. “Feyenoord zit diep in mijn hart en zowel de club als de supporters verdienen het allerbeste. Ik vind het daarom gepast om een stap opzij te zetten”.

Het feit dat zijn vrouw ongeneeslijk ziek is speelt ook mee in het besluit van Houtman: “De tijd die ons samen nog gegeven is, willen we vooral gebruiken om zoveel mogelijk van onze plannen die we nog hebben, waar te maken. De komende periode willen we dan ook intens van elkaar en van onze dierbaren om ons heen genieten”.

Houtman speelde in drie periodes zeven seizoenen voor FC Groningen. Waarvan de eerste in 1977 en de laatste in 1985. Hij was tweehonderd wedstrijden voor FC Groningen actief en scoorde 128 keer. Hij is daarmee topscorer aller tijden van FC Groningen.

Ondanks dat Houtman een echte Feyenoorder is, zat FC Groningen hem ook nog altijd diep in het hart.