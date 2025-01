Organisatie blij met doorslaand succes Wintergoud: “Nog nooit zoveel mensen in de stad gezien”

Foto Andor Heij. Wintergoud

Er is nog een weekend te gaan, maar Wintergoud is volgens de organisatie nu al een groot succes. Boven verwachting zelfs, zeggen de organisatoren. “De weken waren fantastisch, echt onvoorstelbaar goed. Iedereen was laaiend enthousiast. De reacties waren erg positief.”

Jan Akkerman, de exploitant van het reuzenrad op de Grote Markt en een van de organisatoren van Wintergoud, noemt de belangstelling voor het evenement een aangename verrassing. “We hadden gedacht dat het een evenement was dat een paar jaar nodig zou hebben om te groeien. Maar in één keer werd het al omarmd. We hebben een paar edities overgeslagen, zo voelt het.”

De drukte was vooral merkbaar tijdens het weekend van Winterwelvaart, een ander groot evenement in de stad. “Ik denk dat we nog nooit zoveel mensen tegelijk in Groningen hebben gehad”, aldus Akkerman.

Opvallend veel Duitsers

Ook Fred de Bruin van de Groningen City Club is tevreden. Het evenement, bedoeld om de rustige wintermaanden wat leven in te blazen, is volgens De Bruin goed geslaagd. “De belangstelling was boven verwachting. We hebben fantastische weken gedraaid. Er waren veel toeristen en bezoekers uit de regio, maar ook opvallend veel Duitsers. Zij waren enorm enthousiast.”

Volgens De Bruin hebben veel ondernemers in de binnenstad geprofiteerd van de kerstmarkt. “Onze leden en andere binnenstadsondernemers waren enthousiast. Voor zover we nu kunnen zeggen, was het een groot succes.”

Ruimte voor verbetering

Hoewel de organisatie tevreden is, zien ze ook mogelijkheden voor verbetering. Zowel De Bruin als Akkerman spreken over de wens om het evenement uit te breiden. “Er is al een wens uitgesproken om meer kinderattracties of andere activiteiten toe te voegen”, vertelt De Bruin. Akkerman benadrukt dat er ook gekeken moet worden naar de balans tussen eten, drinken en andere attracties.

Een aandachtspunt voor de gemeente is duurzaamheid. De Bruin legt uit dat er zorgen waren over de energiekosten van de ijsbaan. “De gemeente was aanvankelijk geen voorstander vanwege de hoge energielasten. Dat wordt zeker meegenomen in de evaluatie,” zegt hij.

Toekomstplannen

De organisatoren hopen dat Wintergoud volgend jaar terugkeert, mogelijk in een uitgebreidere vorm. “We moeten nog bespreken hoe we dit verder kunnen ontwikkelen”, zegt De Bruin. Akkerman ziet vooral mogelijkheden om het evenement aantrekkelijk te houden. “Het moet leuk blijven voor mensen die elk jaar terugkomen.”

Nog één weekend

Wintergoud gaat zijn laatste weekend in. Tot en met zondag 5 januari kunnen bezoekers nog genieten van Winterstad op de Grote Markt. Komend weekend staat ook nog het evenement Goud Bezig op het programma in het Forum, met workshops, sportclinics en tips van lokale sport- en gezondheidsorganisaties.