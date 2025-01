Oranje Nassau haalt met Hans Schrijver zeer ervaren trainer in huis

Foto Andor Heij. Oranje Nassau - Be Quick

Hans Schrijver wordt de nieuwe trainer van eersteklasser Oranje Nassau. Hij volgt Erwin Heerlijn op die aan het einde van dit seizoen na zeven jaar vertrekt.

Met de 65-jarige Schrijver haalt ON een ervaren kracht in huis. Schrijver voetbalde in de jaren ’80 enkele jaren bij Go Ahead Eagles en daarna bij de amateurs van Rohda Raalte

Zijn trainersloopbaan begon bij SV Terwolde. Van 1998 tot 2005 was hij actief bij FC Groningen als assistent-trainer onder Jan van Dijk en als trainer van Jong FC Groningen. Hij trainde daarna Sneek, Genemuiden, Heerenveen O-19 en de vrouwen van Cambuur Leeuwarden.

In het buitenland was hij actief als assistent-trainer onder Dwight Lodeweges bij onder meer bij het Canadese FC Edmonton en het Japanse JEF United.

Dit seizoen had Schrijver geen club. “Oranje Nassau is een gerenommeerde club in het noordelijke amateurvoetbal en ik ben blij er te gaan werken”, aldus Schrijver. “In de gesprekken met de TC en spelers bleken onze visies goed bij elkaar te passen. Ik zie er dan ook naar uit om samen met onze ambities aan de slag te gaan”. Overigens is Schrijver de vader van ON speler Ezra Schrijver.

“Oranje Nassau prijst zich gelukkig met het vastleggen van deze toptrainer”, zegt het bestuur van ON. “In de gesprekken wist hij te overtuigen zowel op basis van zijn voetbalvisie als op persoonlijkheid. TC en spelers verheugen zich op de samenwerking en zien in hem een trainer die uitstekend past bij het ON-DNA”.