Oprit Parkbrug richting zuiden vanaf donderdag dicht voor aanleg nieuw fietspad

Foto via Aanpak Ring-Zuid

De oprit vanaf de Parkbrug naar het Emmaviaduct richting het zuiden is vanaf komende donderdag dicht. Dit moet omdat er een nieuw, extra breed fietspad wordt aangelegd langs het Noord-Willemskanaal.

De afsluiting duurt tot en met 25 april. Autoverkeer kan omrijden via de Hereweg en de Máximaweg.

Het nieuwe fietspad waarvoor de afsluiting nodig is, komt tussen de Parkweg en de Muntingbrug en sluit aan op de fietsvallei bij de Brailleweg. Als het fietspad klaar is, hoeven fietsers vanuit De Wijert niet meer over te steken bij de Brailleweg.

Komende donderdag is ook de tijdelijke fietsdoorsteek onder het Emmaviaduct niet meer open. Deze werd in 2022 geopend, maar is niet langer nodig. Vanaf 3 maart wordt ook gewerkt aan het fiets- en voetpad tussen de Muntingbrug en de Brailleweg. Dit deel is tot 28 maart afgesloten.