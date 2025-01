Omwonenden en oppositie: ‘College blijft aansturen op omstreden ontwerp Geheugenpaviljoen’

Het Groninger gemeentebestuur blijft, tegen de wens van de gemeenteraad in, aansturen op realisatie van het omstreden ontwerp voor het Geheugenpaviljoen. Dat vinden de gemeenteraadsfracties van de VVD, D66 en het CDA.

De komst van het kunstwerk, op basis van een deel van de oude zuidelijke ringweg, blijft volgens de drie partijen het doel van het gemeentebestuur. Dat was volgens de oppositiepartijen niet de bedoeling bij de nieuwe inspraakronde over het Geheugenpaviljoen: een motie riep het college vorig jaar juist nadrukkelijk op om alle opties en uitkomsten open te houden.

Meerdere buurtbewoners, onder meer uit het buurtoverleg Oosterpoort, vinden de nieuwe inspraakronde ook een wassen neus. Er zou te veel worden gestuurd richting het bestaande ontwerp. “Het gaat er niet om wat ik nou als persoon wel of niet wil”, aldus Karin Vrijma, die eerder stevig tegen het Geheugenpaviljoen ageerde. “Het gaat me er om dat het een rechtvaardige gang van zaken wordt. Dat we echt mogen mee denken, dat we het echt mogen bepalen”. “Ik denk dat er weinig ruimte is voor de meningen van de buurt”, aldus Marquerite Le Poole van buurtoverleg Oosterpoort.

Volgens Kunstpunt Groningen, dat de informatie aanlevert voor de inspraakronde, zijn na de inspraakronde nog meerdere opties mogelijk: “Het kunstwerk gaat door, al dan niet in aangepaste vorm, of het gaat niet door, of er komt een ander kunstwerk”, zegt Lieselot van Damme van het Kunstpunt.

‘Zo gaan we niet met inwoners om’

De drie oppositiepartijen zien in een reactie van het gemeentebestuur op de inspraakronde echter een ander sentiment. ‘Deze vragen zijn heel bewust afgewogen’ en ‘het uitgangspunt is altijd het Geheugenpaviljoen geweest’ laten volgens VVD, D66 en het CDA toch echt zien dat het oude ontwerp voor het Geheugenpaviljoen nog steeds voorop staat. Tegen de wil van de gemeenteraad in, betogen de fracties.

“De raad vroeg het college via een motie om de participatie voor een kunstwerk over te doen en de uitkomst daarbij nadrukkelijk open te houden”, stelt Ietje Jacobs-Setz (VVD). “Een ander ontwerp, het huidige plan of helemaal niets: dat waren de opties. Tot onze verbazing vraagt het college nu aan de inwoners alleen reactie op het oorspronkelijke ontwerp.”

Dat geeft geen pas, vult Tom Rustebiel (D66) aan: “Zo gaan we wat onze fracties betreft niet met inwoners om. De enquête heeft veel weg van ‘we leggen het u nog één keer uit’ in plaats van dat een open houding het vertrekpunt is. Dat vinden wij onacceptabel en het college legt hiermee een motie van de raad gewoon naast zich neer. Wij vragen het college opnieuw om open dit traject in te gaan en alle opties open te houden.”

Nieuwe inspraakronde na hausse aan kritiek

De aanleg van het Geheugenpaviljoen maakte begin vorig jaar veel ophef los, onder meer onder omwonenden. Een petitie tegen de ombouw van twee pijlers en een stuk ligger van de oude, zuidelijke ringweg naar een kunstwerk voor het nieuwe Zuiderplantsoen haalde bijna 1.800 handtekeningen op.

In eerste instantie wuifde het college de kritiek van tafel, maar uiteindelijk ging het gemeentebestuur toch overstag dankzij een motie. Het proces rond inspraak voor het kunstwerk leek geheel terug naar de tekentafel te gaan, met de belofte meer te praten met omwonenden en een nieuwe inspraakronde te organiseren.

De drie fracties stellen komende woensdagmiddag mondelinge vragen aan het college over de nieuwe inspraakronde.