Oppermachtige De Boo pakt Europese sprinttitel: “Pure wauw”

Jenning de Boo - Foto via Gemeente Groningen

Langebaanschaatser Jenning de Boo heeft zaterdag beslag gelegd op de Europese sprinttitel. De Groningse schaatser was op het ijs in Heerenveen oppermachtig maar wist niet alle vier de afstanden op zijn naam te zetten.

Het sprinttoernooi bestaat uit het rijden van twee keer de vijfhonderd en twee keer de duizend meter. De resultaten van deze vier afstanden worden bij elkaar opgeteld. De Boo legde vrijdagavond al een stevig fundament voor zijn Europese titel. Op de duizend meter bleef hij Tim Prins met 0,6 seconden ruim voor. Op de vijfhonderd meter maakte hij bij de kruising weliswaar een foutje, maar bleef hij concurrenten nipt voor.

“Gaan met die banaan”

Voor de sprinters was het een korte nacht omdat zij zich zaterdagochtend al vroeg moesten melden in Thialf. De Boo liet voor de camera van de NOS weten ondanks alles wel een beetje nerveus te zijn. De eerste afstand die zaterdag verreden werd, was de vijfhonderd meter waarbij Merijn Scheperkamp zijn opponent was. Scheperkamp opende in 9,69 waarbij hij sneller was dan De Boo die 9,76 op de klok zette. “De opening was iets minder dan gisteren”, liet de Groningse schaatser na afloop weten. “In de laatste binnenbocht zag ik dat Merijn nog steeds naast me zat. Toen moest de gaskraan echt even open. Gaan met die banaan.” De Boo finishte in 34,39, Scheperkamp in 34,58. Tim Prins en de Est Marten Liiv werden met 34,85 gedeeld derde.

“Als ik wil winnen, dan wil ik dik winnen”

Met deze overwinning op de vijfhonderd meter leek de Europese titel voor De Boo al binnen handbereik.. “Ik ben nog helemaal niet met de titel bezig”, liet De Boo voorafgaand aan de duizend meter weten. “Het is verstand op nul zetten en alles er uit proberen te halen. Ik ga sowieso niet op veilig spelen. Ik wil er voor strijden. Als ik wil winnen, dan wil ik ook dik winnen.”

Duizend meter

Op de laatste afstand moest De Boo het in de afsluitende rit opnemen tegen, opnieuw, Scheperkamp. Scheperkamp opende sterk en zette met 16.17 de snelste opening in zijn carrière op de klok. De Boo, die met 16.32 opende, stelde daarna orde op zaken. Met een hogere snelheid in de bochten wist hij Scheperkamp op achterstand te zetten, waarbij hij finishte in 01.08.33. Scheperkamp finishte in 01.08.50. Deze tijd bleek niet genoeg om de afstand te winnen. Een rit eerder zette Tim Prins 01.08.04 op de klokken.

“Mijn batterij was leeg”

“Deze titel winnen geeft mij een heel voldaan gevoel”, zegt De Boo kort na afloop. “Ik ben blij dat ik heb gewonnen. Ik ging er voor om alle vier de afstanden te winnen. Maar mijn batterij was leeg. Ik was moe. Ondanks dat heb ik er een prima tijd uitgesleept. Het was genoeg.” De Boo omschrijft het winnen van de titel als iets heel bijzonders. “Dit is mooier dan Nederlands kampioen worden. Het publiek dat helemaal gek gaat als je over de finish komt. Tijdens de race ben ik er niet zo mee bezig. Maar als je dan finisht, dat is echt een pure wauw.”

“Concurrentie is de basis voor het succes”

De Groningse schaatser looft ook zijn Nederlandse concurrenten. “Het was een spannend toernooi. Ik heb het uit moeten vechten met de andere Nederlandse jongens. De concurrentie is de basis voor het succes. Die strijd maakt mij beter.” De Boo laat weten dat zijn volgende doel de World Cup in Calgary is die eind januari wordt gehouden.