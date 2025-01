Opnieuw kans op gladheid op vroege donderdagochtend, rustig en droog weekend in aantocht

Waar zuidelijker in Nederland echt een flink laagje sneeuw kan vallen, lijken Groningen en de rest van het noorden het vooralsnog met slechts een paar lokale winterse buitjes af te doen. Ook de komende dagen brengen daar waarschijnlijk geen verandering. Het blijft wel fris, met 5 graden op de thermometer tot het weekend.

Door Johan Kamphuis

De eerste uren van donderdagochtend is er, net als woensdagochtend, opnieuw kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Later op de dag valt er af en toe een bui, mogelijk met natte sneeuw of hagel. Verder zijn er brede droge perioden en schijnt vooral in de loop van de dag de zon nu en dan. Het wordt 5 graden bij een matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 3.

De nacht naar vrijdag brengt minima rond of iets boven het vriespunt en een verspreide (winterse) bui. Vrijdag overdag zijn er wolkenvelden, schijnt af en toe de zon en valt er een lokaal winters buitje. Het wordt 5 graden bij een zwakke wind uit het noordwesten, windkracht 2.

In de nacht naar zaterdag is zijn er lichte vorst en opklaringen. Zaterdag overdag is het rustig en droog. Het wordt 3 graden en er is veel bewolking met hier en daar een opklaring. In de nacht minima rond of iets onder het vriespunt.

Houdt het hogedrukweer daarna aan of wordt het toch weer wisselvallig? Meer daarover op de weerpagina.