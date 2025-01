Opening Informatieplein Beijum trekt veel bezoekers

In de Forumbibliotheek in Beijum werd afgelopen donderdag het nieuwe Informatieplein officieel geopend door wethouder Rik van Niejenhuis. Deze centrale plek biedt buurtbewoners hulp en ondersteuning bij basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.

De feestelijke opening bracht veel bezoekers naar de bibliotheek aan de Ypemaheerd. Bezoekers werden ontvangen met koffie, thee en taart van Stadsboerderij De Wiershoeck. Wethouder Van Niejenhuis opende het Informatieplein officieel door een lint los te trekken, waarna een groot doek naar beneden viel. “Veel mensen hebben moeite met basisvaardigheden zoals lezen en omgaan met internet. Het Informatieplein biedt Beijumers een laagdrempelige plek waar ze hulp en advies kunnen krijgen om zelfstandig zaken te regelen en actief mee te doen in de samenleving”, benadrukte hij in zijn toespraak.

Na de opening verkenden bezoekers de verschillende voorzieningen van het Informatieplein. Medewerkers en vrijwilligers van organisaties zoals het Taalhuis en SeniorWeb waren aanwezig om uitleg te geven over activiteiten en spreekuren. Het Informatieplein is gerealiseerd op initiatief van de begeleidingsgroep Ouder worden in Beijum en kwam tot stand in samenwerking met lokale partners zoals Humanitas, Werk & Participatie, het WIJ-team en de BOB.

Naast het Informatieplein werd ook de BreinBieb geïntroduceerd. Deze speciale plek in de bibliotheek biedt boeken, spellen en informatie gericht op het fit houden van het geheugen. Het is een waardevolle toevoeging voor iedereen die zijn mentale gezondheid wil versterken.