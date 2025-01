Open dag Voedselbank krijgt vervolg: “We hebben geen producten die over datum zijn”

Foto: Lars de Leeuw

Voor het eerst in het bestaan van Voedselbank Groningen werd er zaterdag een open dag gehouden. Voorzitter Elly Pastoor spreekt van een succes.

Hoi Elly! Jullie zijn tevreden?

“Absoluut, we zijn heel tevreden. Het is de eerste keer dat we dit organiseerden, en dat is spannend. Hoeveel mensen komen er? In de aanloop hebben we best wel wat reclame gemaakt. Dat had misschien nog meer gekund, maar omdat je geen ervaring hebt, weet je niet precies hoeveel je ergens op in moet gaan zetten. Uiteindelijk hebben we vandaag zo’n tweehonderd mensen mogen verwelkomen. Van deze tweehonderd mensen hebben zich een aantal aanmeld als klant, en zijn er ook verschillende mensen die als vrijwilliger aan de slag willen. Dat is echt super!”

Hoe zag open dag er uit?

“Bezoekers konden een rondleiding door het gebouw krijgen. Er was de mogelijkheid om vragen te stellen en om informatie te verkrijgen. En we hadden koffie, thee, sapjes en koekjes klaarstaan. Er hing een hele gezellige sfeer. Mensen lieten ook weten het leuk te vinden. Er waren bezoekers, die hier voor de eerste keer kwamen, die vertelden dat ze geen idee hadden wat ze zouden kunnen verwachten. Met de verbazing in ogen, vertelden ze dat het gewoon een groot bedrijf lijkt. En dat is het ook. We zijn sowieso van plan om hier een vervolg aan te geven.”

In de gemeente maken zo’n 465 huishoudens gebruik van de Voedselbank. Leven er volgens jou nog altijd vooroordelen over de Voedselbank in de samenleving?

“Absoluut. Een deel van de mensen denkt bij de Voedselbank nog aan de situatie zoals die was aan de Oosterhamrikkade, waar we vroeger zaten. Maar vanmiddag zagen ze dat we hier gewoon werken met winkelkarretjes waarmee je je boodschappen kunt inladen. Net zoals bij de andere supermarkten. En zo zijn er meer vooroordelen. Dat we alleen producten zouden uitdelen die over datum zijn. Of dat het maar heel beperkt is. Maar dat is helemaal niet waar. Dat beeld willen we echt laten verdwijnen. Net zoals dat iemand vertelde dat je heel voorzichtig moet zijn als je teveel gaat verdienen, dat er dan consequenties aan vast zitten als je gebruik maakt van de Voedselbank. Ook dat is niet waar. Maar na het Toeslagenschandaal begrijp ik zulke reacties wel.”

De open dag was ook juist bedoeld om die stigma’s te doorbreken. Is dat gelukt?

“Rome is niet op één dag gebouwd, maar vandaag heeft zeker bijgedragen aan een beter beeld. De laatste tijd zetten wij ons met name in, in de wijk De Hoogte. We werken daar samen met verschillende partners om de Voedselbank onder de aandacht te brengen. Doel hiervan is om mensen er bewust van te maken dat zij bij ons aan kunnen kloppen. Dat we heel graag met inwoners om tafel gaan om te kijken wat er mogelijk is. Armoede kan iedereen overkomen. Het is niet iets waar je je voor hoeft te schamen. Door bij ons aan te kloppen, kun je wellicht die euro’s voor boodschappen ergens anders aan uitgeven.”

Duidelijk is dus wel dat er een vervolg gaat komen …

“Jazeker. Wel hebben we vandaag ontdekt dat de zaterdagmiddag een ingewikkeld tijdstip is. Er wordt veel gesport waardoor een deel van onze doelgroep op dat moment ergens anders is. Het idee is daarom om deze open dag volgend jaar wat later in het seizoen te plannen, ergens tussen het naderende einde van het sportseizoen en de zomervakantie in.”

