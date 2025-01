Op het ijs: schaatscursus voor iedereen in Kardinge

Sommigen moeten om negen uur naar school of werk, maar deze Groningers genoten van hun schaatsles. Woensdagochtend namen wij een kijkje bij een van de schaatslessen van de achtweekse cursus, verzorgd door Kardinge.

Binnen de groep schaatsliefhebbers is er een grote variatie in leeftijden. De lessen zijn namelijk niet ingedeeld op leeftijd, maar op niveau. Of je nu een beginnende schaatser bent of het na een lange tijd weer wilt oppakken. Je kunt je techniek verbeteren, de basis van het schaatsen onder de knie krijgen of gewoon genieten van de gezelligheid op het ijs.

Gerdien doet al vijftien jaar mee met de schaatscursussen. Zij benadrukt hoe belangrijk het bewegen is, niet alleen voor je lichaam maar ook voor je hersenen. En dat geldt volgens haar voor zowel jong als oud. Toch is Gerdien vooral enthousiast over de kwaliteit van de lessen en de gezellige sfeer binnen de groep, ondanks de leeftijdsverschillen.