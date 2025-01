Oosterhamrikzone krijgt grootse make-over: gemeente presenteert voorlopige plannen

Impressie via Gemeente Groningen

De Oosterhamrikzone, het gebied tussen het Oosterhamrikkanaal en het Van Starkenborghkanaal in Groningen, staat voor een ingrijpende transformatie. De gemeente heeft de eerste stedenbouwkundige plannen gepresenteerd om het gebied aantrekkelijker, leefbaarder en beter bereikbaar te maken.

Nieuwe woningen langs het water

Er komen duizend nieuwe woningen bij, voornamelijk langs het Van Starkenborghkanaal. Deze woningen variëren van appartementen tot grondgebonden huizen en sluiten aan bij de bestaande buurten. Bij de kruising van het Oosterhamrikkanaal en het Van Starkenborghkanaal is ruimte voor hoogbouw tot 70 meter, waar woningen en commerciële ruimtes gecombineerd worden.

Ook worden kavels zoals bij de Paradijsvogelstraat benut voor kleinere woonblokken die de bestaande wijken versterken. De nieuwe bebouwing moet een mix bieden van sociale huur, middenhuur en koopwoningen, passend bij de vraag in de stad.

Beter bereikbaar met nieuwe wegen en bruggen

De bereikbaarheid van het gebied wordt sterk verbeterd met de aanleg van een nieuwe wijkuitvalsweg aan de noordzijde van het Oosterhamrikkanaal. Deze 30 km/u-weg sluit aan op de oostelijke ringweg en moet het autoverkeer in omliggende straten, zoals de Oliemuldersweg, ontlasten.

Daarnaast wordt de huidige busbaan langs de Oosterhamrikkade verplaatst naar de Vinkenstraat, het Wielewaalplein en de E. Thomassen à Thuessinklaan. Dit zorgt ervoor dat de kade kan veranderen in een groener en rustiger gebied. Voor fietsers komt er een nieuwe route langs de noordzijde van het kanaal, die aansluit op een extra brug over het Van Starkenborghkanaal.

Nieuwe bruggen verbinden wijken

De gemeente heeft ook plannen voor meerdere nieuwe bruggen in het gebied. Een nieuwe oeververbinding over het Van Starkenborghkanaal wordt aangelegd om auto’s, fietsers en voetgangers beter te verbinden met Kardinge en andere delen van de stad.

Daarnaast wordt de Oliemuldersbrug verplaatst naar de verlenging van de Hamburgerstraat, zodat het verkeer overzichtelijker wordt verdeeld. Ook komt er een extra brug over (of een mogelijk aquaduct onder) het Oosterhamrikkanaal bij de Oosterhamriklaan, specifiek voor fietsers en voetgangers.

Tekst gaat verder onder de kaart

Kaart via Gemeente Groningen

Groen en recreatie centraal

De groene en recreatieve functies van het gebied krijgen veel aandacht. Het water van het Oosterhamrikkanaal wordt toegankelijker en beleefbaarder gemaakt, met zitplaatsen, vlonders en meer groen langs de oevers.

De Oosterhamrikkade wordt ingericht als een rustige en aantrekkelijke groene zone voor wandelaars en fietsers. Het Wielewaalplein en het nieuwe Oosterhamrikplein worden centrale ontmoetingsplekken met winkels, horeca en bushaltes. Deze pleinen worden omgeven door groen en bieden ruimte voor sociale activiteiten.

Stapsgewijze uitvoering

De transformatie van de Oosterhamrikzone is een langetermijnproject dat naar verwachting 15 tot 20 jaar in beslag neemt. Sommige onderdelen, zoals de bouw van woningen en de herinrichting van groenstroken, kunnen al snel beginnen. Grotere infrastructurele aanpassingen, zoals de aanleg van nieuwe bruggen en de verplaatsing van de busbaan, volgen in latere fasen.

Een volledig overzicht van alle plannen die nu geschetst zijn door het college, is te lezen in dit document.