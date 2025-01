Oorspronkelijke maquettes van Forum opnieuw te zien

Foto: Rick van der Velde

In Forum Groningen zijn deze periode de oorspronkelijke maquettes van het gebouw te bekijken. De ontwerpen waren voor het laatst in 2007 te zien.

Zeven architectenbureaus uit binnen- en buitenland, waaronder gerenommeerde namen als Zaha Hadid, Erick van Egeraat en Neutelings Riedijk Architecten, presenteerden hun ontwerpen nadat de gemeente in 2006 een ontwerpwedstrijd had uitgeschreven voor een nieuw gebouw aan de Nieuwe Markt. De maquettes waren in 2007 te bezichtigen in de Martinikerk. Meer dan 31.000 bezoekers bekeken de ontwerpen en kregen de mogelijkheid om mee te denken.

“De ontwerpfase bracht destijds veel discussie met zich mee”, schrijft Forum Groningen. “Het Forum was een ambitieus plan dat de stad uitdaagde na te denken over de functies en het uiterlijk van het gebouw. Zowel een beoordelingscommissie als het publiek mochten hun voorkeur uitspreken.” Uiteindelijk werd unaniem gekozen voor het ontwerp van NL Architects.

Inmiddels is het vijf jaar na de opening. “Een mooi moment om met de kennis van nu terug te blikken. Voor het eerst in zeventien jaar zijn de oorspronkelijke maquettes weer te zien. Zouden de inwoners met de ervaring van nu dezelfde keuze hebben gemaakt?” De maquettes zijn tot 1 februari te bekijken op de begane grond van het gebouw.