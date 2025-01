OOG-radioprogramma Haren Doet viert 10-jarig jubileum

Kevin van der Laan en Heleanne Lammers in de radiostudio

Het OOG-radioprogramma Haren Doet bestaat tien jaar en staat hier zaterdag bij stil met een extra lange jubileum- en nieuwjaarsuitzending live vanuit Haren.

In januari 2015 presenteerden Kevin van der Laan en Heleanne Lammerts hun eerste uitzending vanuit een horecazaak aan het Raadhuisplein in het dorp. Voor de gelegenheid keert het duo terug naar dit plein: de uitzending komt zaterdag vanuit de kantoren van sportschool The Gym aan het plein, waar het bedrijf ook het laatste weekend een ijsbaan heeft liggen.

De speciale jubileum- en nieuwjaarseditie van Haren Doet zal het decor zijn van diverse gasten en gebeurtenissen uit de voorbije jaren. Ook schuiven prominente Harenaars aan om te praten over belangrijke onderwerpen uit deze periode.

Luisteraars zijn van harte welkom om radio te komen kijken komende zaterdag. De uitzendlocatie van OOG is komende zaterdag vrij te betreden tussen 11:00 en 15:00 uur. De ingang zit aan het Raadhuisplein in het portiek, naast de ingang van The Gym. De uitzending vindt plaats op de tweede verdieping. Luisteren via de radio of tv kan vanzelfsprekend ook.