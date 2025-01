OOG Radio aanwezig tijdens ESNS: “We maken een feestje in de binnenstad!”

Waterleaf optreden tijdens OOG op ESNS editie 2023. Foto: Rick van der Velde

Net als voorgaande jaren is OOG Radio aanwezig met OOG op ESNS, met een locatiestudio in de binnenstad tijdens Eurosonic Noorderslag. Plaats van handelen is dit keer hotel The Happy Traveller.



In dit gezellige hotel is op de derde verdieping een overdekt dakterras, waar vandaan van woensdag tot en met vrijdag de uitzendingen worden verzorgd. Naast dat hier live radio wordt gemaakt, is er ook een kleine livestage waar diverse Groningse artiesten optreden, de Speelplaats. Rond 18:15 uur op woensdagavond is Matoya de band die de aftrap doet, gevolgd door vele andere acts zoals Mary Ember, Kristel, Redson, Sabine, Lisa Ploeger en meer. Deze uitzendingen zijn van 17:00 tot 22:00 uur te horen op OOG Radio en via de OOG app. Ook zijn er reporters die door de binnenstad lopen, om live verslag te doen van het evenement. Naast de live optredens wordt muziek gedraaid van acts die elders op het festival optreden.

Iedereen is welkom om bij The Happy Traveller 5 aan de Kleine Kromme Elleboog tussen 17:00 en 22:00 uur een kijkje te komen nemen.

Op zaterdag wordt vanaf 19:00 uitgekeken naar de popprijs, tijdens Noorderslag. Daarbij zijn ook reporters aanwezig in de Noorderpoort, wordt muziek van het festival gedraaid en komen ook opnames van de Speelplaats voorbij. Het moment van de uitreiking van de Popprijs is vooraf niet exact bekend, maar OOG op ESNS blijft uitzenden tot dat moment.

De uitzending wordt geheel verzorgd door vrijwilligers van OOG Radio. OOG Radio is te ontvangen op 106.6FM, in Haren op 107FM en overal via de gratis OOG app.