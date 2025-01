Foto: 112groningen.nl

Een ongeluk op de A7 richting Drachten bij Marum zorgde aan het einde van vrijdagmiddag voor een lange file, die reikte tot bij Hoogkerk.

In eerste instantie waren beide rijstroken in westelijke richting volledig afgesloten. Inmiddels is de rechterrijstrook weer open.

Daardoor ontstond een file die opliep in lengte tot zeven kilometer. Daardoor ontstond voor automobilisten vanuit de stad Groningen een vertraging die opliep to ruim drie kwartier.