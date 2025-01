Onduidelijke brieven van de gemeente? Onderzoek of terugsturen een oplossing is

Foto: Ecco van Oosterhout. Stadhuis

Wellicht herken je het wel. Je ontvangt een brief van de gemeente, maar het is zo ingewikkeld geschreven, dat je er niets van begrijpt. Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) van Werk & Participatie wil onderzoek doen naar een Arnhems initiatief dat mogelijk de oplossing is.

De fractie van Student & Stad had het onderwerp aan de kaak gesteld. Olivier van Schagen: “Overheidsbedrijven worden nog te vaak als onbegrijpelijk ervaren door onnodig of juridisch taalgebruik. Het niet begrijpen van berichten, over bijvoorbeeld financiële regelingen, kan een forse impact hebben op iemand zijn leven. Om dit aan te pakken heeft de gemeente Arnhem pas geleden een terugstuurservice opgericht. Bij deze service kunnen inwoners onduidelijke brieven terugsturen, waarna ze binnen een paar weken een hergeschreven versie in begrijpelijkere taal ontvangen. In andere gemeenten zien we vergelijkbare regelingen voor inwoners die de communicatie vanuit de overheid moeilijk te begrijpen vinden.”

Olivier van Schagen: “Kunnen we het Arnhemse-initiatief hier introduceren?”

Van Schagen vertelt verder: “In Groningen streven we er naar om niemand buiten de boot te laten vallen, en dus ook niet omdat ze moeilijke, juridische zinnen niet begrijpen. Daarom vroegen wij ons af hoe het college kijkt naar het initiatief in Arnhem en of het wellicht ook mogelijk is of wij een vergelijkbaar initiatief kunnen introduceren.” De Partij voor de Dieren kan zich bij Student & Stad aansluiten. Janette Bosma: “Toevallig is afgelopen week de aanpak Laaggeletterdheid openbaar geworden. Daarin las ik dat de aanpak 2020 tot 2024 onlangs is geëvalueerd. Blijkt uit deze evaluatie dat mensen hier moeite mee hebben en kunnen we misschien een proef organiseren?”

Wethouder Carine Bloemhoff: “Inwoners moeten onze informatie goed kunnen begrijpen”

Bloemhoff reageert in de richting van de Partij voor de Dieren te zeggen dat in Groningen veel mensen moeite hebben met het lezen van brieven. “Het initiatief in Arnhem vinden wij goed en sympathiek. En met deze actie wordt duidelijke en begrijpelijke taal in de schijnwerpers gezet. Als gemeente vinden wij het belangrijk dat onze inwoners de informatie die wij versturen goed kunnen begrijpen. Daarom doen we al reeds onze best om duidelijke teksten te maken. Dat geldt voor al onze communicatie. Dus ook voor onze berichten op sociale media en op de verschillende websites. We doen ook veel om teksten begrijpelijk te maken. Onze medewerkers volgen cursussen waarbij ze leren om op B1-niveau te schrijven.”

“Wat kan Arnhem ons leren?”

“Brieven die we in grote getale versturen, laten we van tevoren controleren door ons klantcontactcentrum. Zij kijken of de brieven duidelijk en begrijpelijk zijn. Zo proberen we te voorkomen dat mensen brieven niet snappen, waar we ook onze taalambassadeurs laaggeletterdheid bij betrekken. We zijn wel benieuwd wat de actie in Arnhem ons kan leren. We zullen daarom contact met hen opnemen en onderzoeken of dit ook ons kan helpen. We weten echter niet wat de invloed zal zijn op de werkdruk van de ambtenaren. Dat willen we ook meenemen in het onderzoek.”