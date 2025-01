Onderzoek RUG: medicijntekorten leiden tot ernstige incidenten

Foto: Kravaivan11 via Pixabay

Medicijntekorten kunnen ernstige gevolgen hebben, blijkt uit een verkennend onderzoek van een masterstudent van de Rijksuniversiteit Groningen en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Via het Pharmaceutisch Weekblad waarschuwen zij voor incidenten, waaronder apotheken die een dubbele dosering meegeven aan de patiënt, miscommunicatie over gebruik en soms gebrek aan een goed alternatief geneesmiddel.

Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat één patiënt veertig procent van zijn nierfunctie verloor door een gebrek aan geschikte medicijnen voor een urineweginfectie. Voor een andere patiënt met een agressief lymfoom was geen alternatief beschikbaar, waardoor deze de behandeling tijdelijk moest stoppen.

Het onderzoek, gebaseerd op antwoorden van 281 zorgprofessionals, toont aan dat een kwart van de openbare apotheken en een vijfde van de ziekenhuisapotheken “vaak” bijna-ongelukken melden. Vooral vervangende medicijnen met andere sterktes of toedieningsvormen vergroten de risico’s.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen benadrukt dat meer onderzoek nodig is om de omvang van de problematiek beter te begrijpen en mogelijke oplossingen te vinden. “Er kunnen uit dit verkennende onderzoek nog onvoldoende conclusies getrokken worden over deze risico’s. Het aantal respondenten is daarvoor te beperkt en waarschijnlijk niet representatief.”