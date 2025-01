Onderzoek naar drugslab Vondellaan Haren in volle gang

Foto: Rieks Oijnhausen

De politie heeft meer informatie gedeeld over de vondst van een drugslab, woensdagochtend in een woning aan de Vondellaan in Haren.

In het appartement trof de politie een lab aan voor de productie van mogelijk synthetische drugs. In de woning werden ook twee mannen aangehouden: een 42-jarige man uit Haren en een 53-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze worden verdacht van het vervaardigen van harddrugs. Beide mannen zitten vast en worden verhoord.

Het onderzoek naar het drugslab is in volle gang. Zo wordt sporen- en buurtonderzoek bij de woning gedaan en komt de LFO (Landelijke Faciliteit Ontmantelen) van de politie ter plaatse om het drugslab veilig te ontmantelen.

Drugslaboratoria en opslagplaatsen zijn een groot risico in woonwijken en op bedrijfsterreinen. Niet alleen het productieproces, maar ook de opslag van chemische stoffen is gevaarlijk. De politie ontvangt dan ook graag tips over de aanwezigheid van dit soort criminele activiteiten. Dat kan via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Tekenen dat zich ergens een drugslab bevindt zijn bijvoorbeeld de aanwezigheid van een sterke synthetische geur (anijsachtig of chemisch prikkelend, zurig of aceton). Ook zijn ongebruikte deuren en ramen vaak afgedicht, bijvoorbeeld met purschuim.