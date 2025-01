Foto: Patrick Wind, 112groningen

In de nacht van vrijdag op zaterdag is meermalen geschoten op een woning aan de Van Eedenstraat in De Wijert. Dat meldt de politie.

De politie kreeg rond 3:25 uur een melding van een schietincident in de straat. Uit onderzoek blijkt dat meerdere keren op een woning is geschoten.

Er vielen geen gewonden. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Vanwege het incident was de straat enige tijd afgesloten