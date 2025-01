Foto via Politie.nl

Twee onbekende personen hebben op nieuwjaarsochtend een ander iemand met opzet het ijskoude water ingeduwd vanaf de Sluiskade in Stad.

De politie is op zoek naar getuigen van het incident, wat op 1 januari rond 07:00 uur plaatsvond.

Ook andere informatie die kan helpen, is volgens de politie van harte welkom. Heb jij iets gezien of weet je meer over wat er is gebeurd? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem getuigen kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.