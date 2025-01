Omwonenden nieuw AZC Eemsgolaan blijven weg bij gesprekken

Foto: Jaron Bergsma

Vorig jaar uitten 700 buurtbewoners hun ongenoegen over de komst van een AZC aan de Eemsgolaan. Inmiddels is er een participatieproces, maar de tegenstanders laten zich nauwelijks zien.

Nadat bleek dat veel mensen zich gepasseerd voelden over de plannen vroeg de gemeente aan Berend Henk Huizing en Huub Pijs van Ikbesluitmee om een participatieproces te organiseren waarin samen met de buurt afspraken worden gemaakt over de veiligheid en leefbaarheid als het AZC opengaat. De gesprekken zijn begonnen, maar de buurtbewoners blijven weg.

Sinds december hebben Huizing en Pijs veertig mensen gesproken die meedoen aan de Plandag op 5 april. “We merken dat er grote behoefte is aan maatregelen en afspraken, maar de mensen die we spreken reageren terughoudend,” zegt Huizing. “Er is weinig vertrouwen dat de gemeente zal uitvoeren wat buurtbewoners met elkaar denken en afspreken.” Toch ligt er een garantie dat de plannen en afspraken van de buurt echt worden uitgevoerd.

Huizing wil dan ook iedereen die buikpijn heeft van deze kwestie uitnodigen om tenminste in gesprek te gaan over de komst van het AZC. “We luisteren naar wat je te vertellen hebt. Daarna leggen we uit hoe je kunt meedoen en hoe we met alle deelnemers besluiten gaan nemen over de leefbaarheid en veiligheid van de wijk. Hoe meer mensen meedoen, des te beter de besluiten en afspraken worden.”

Opgeven voor een voorbereidend gesprek of meer lezen over het proces kan op http://www.ikbesluitmee.nl/eemsgolaan