Omgebrachte vrouw in Oosterparkwijk lag al twee dagen dood in haar huis voordat ze gevonden werd

Foto: Joris van Tweel

Onderzoek heeft uitgewezen dat ex-tbs’er Mark B. zijn vriendin Rosaria op 10 of 11 augustus heeft omgebracht. Dat is naar buiten gebracht tijdens de tweede voorbereidende zitting die donderdag plaatsvond op de rechtbank in Groningen. Dagblad van het Noorden was daarbij aanwezig.

Oud-tbs’er Mark B. bracht zijn vriendin in de zomer van 2024 om het leven door haar te wurgen met zijn handen en met een snoer. Hij lichtte een aantal dagen later, op 13 augustus, anoniem de hulpdiensten in. Daarna vluchtte hij op zijn scooter.

De politie verdacht al snel Mark B. uit Groningen van betrokkenheid. De twee kenden elkaar van een kringloopwinkel, waar de vrouw werkte en waar B. klusjesman was. Hij was eerder al veroordeeld voor het doden van een man in Alkmaar in 1993. Bij de verdachte werden destijds meerdere stoornissen vastgesteld. Zijn tbs werd in 2019 beëindigd.

De politie bracht een nationaal opsporingsbericht naar buiten, waarop hij kort daarna werd ingerekend. Al snel bekende hij de moord op de vrouw.

3 juli

Mark B. was niet aanwezig tijdens de voorbereidende zitting de rechtbank. Volgens DvhN was een grote groep familie en vrienden van het slachtoffer wel in de rechtbank.

Op 3 juli vindt de inhoudelijke zitting plaats. Daarnaast wacht de rechtbank Groningen nog op een rapport over de geestelijke gesteldheid van de verdachte.