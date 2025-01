Noud en Emma waren vorig jaar de populairste kindernamen in Groningen

Niet meer Noah en Elin zoals in 2023, maar Noud en Emma waren vorig jaar de populairste namen die kersverse ouders in de provincie Groningen aan hun kroost gaven.

Dat heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) maandagochtend bekendgemaakt.

Voor jongens in Groningen was Noud de populairste naam, gevolgd door Daan, Luca, Noah, Mees, Luuk, Sem, Liam, Lucas en Bram. De meeste meisjes in Groningen werden Emma genoemd, maar ook Lotte, Julia, Sophie, Elin, Nora, Evi, Olivia, Hannah en Lieke waren populair.

In Nederland als geheel waren Emma en Noah vorig jaar de populairste kindernamen. Bij de jongens vullen Luca en Lucas de top drie aan, terwijl Olivia en Nora dat bij de meisjes doen. Opvallend is ook de stijging van de jongensnaam Mees, van de achtste naar de zesde plaats. Charlie is de naam die het meest voor zowel jongens als meisjes wordt gebruikt.