NOM: ‘Groningen kansrijke locatie voor AI Factory’

Groningen is een kansrijke locatie voor het vestigen van een AI Factory. Dat laat de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, NOM, dinsdag weten.

Een AI-factory maakt het mogelijk om onderwijs, onderzoekers, overheidsorganisaties en bedrijven geavanceerde AI-toepassingen te laten ontwikkelen en oplossingen te vinden voor maatschappelijke uitdagingen. De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie wordt gezien als cruciaal voor innovatie in sectoren zoals de gezondheidszorg, mobiliteit, energietransitie en veiligheid. Momenteel worden AI-toepassen met name ontwikkeld op Amerikaanse en Chinese platforms. Dit zorgt ervoor dat talent en kennis, dat hier opgeleid wordt, uitstroomt naar het buitenland. Daarnaast wordt ons land daarmee afhankelijk van de grote bigtechbedrijven in de wereld die deze platforms beheren.

Groningen kansrijk

Minister Dirk Beljaarts (PVV) van Economische Zaken liet eerder deze week weten dat Nederland interesse heeft in het opzetten van een AI Factory. Dit wordt gesteund door een meerderheid in de Tweede Kamer, waarbij Kamerleden oproepen om wel zorg te dragen voor een goede landschappelijke inpassing en verantwoord energie- en waterverbruik. Een definitieve locatie wordt nog niet genoemd, maar volgens de NOM is Groningen kansrijk vanwege de beschikbare energie, mogelijke locaties en de aanwezigheid van bedrijven en kennisinstellingen op dit vlak.

Aantrekkelijke vestigingsplek

De NOM wil de komende periode in gesprek gaan met ondernemers, bedrijven en organisaties uit de regio. “We willen onderzoeken hoe een AI Factory de regio economisch kan versterken”, stelt de NOM. “Een AI Factory kan bijdragen aan de ontwikkeling van een Health Data Valley, de toekomstbestendigheid van publieke dataverwerkers zoals DUO en RDW en daarnaast biedt het een kans om het Noorden dé plek te laten zijn voor verantwoorde softwareontwikkeling en energiezuinige opslag en rekenkracht waarmee het een aantrekkelijke vestigingsplek kan worden voor bedrijven die onafhankelijk willen zijn en voor wie veilige datasets en algrotimen van groot belang zijn.”

De helft van de kosten van een AI Factory wordt gefinancierd door de Europese Commissie. Hoe groot het wordt is afhankelijk van hoeveel middelen de regio hiervoor vrij wil maken. Ministeries en regionale overheden zijn hierover met elkaar in gesprek. Daarbij wordt er ook gekeken naar de middelen vanuit Nij Begun.