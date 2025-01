Nog eens vijf dagen met veel bewolking, mist en nevel en lokale gladheid

De komende dagen verandert er heel weinig in het weer. Gedurende vrijdagochtend is het lokaal glad door bevriezing van natte weggedeelten en aanvriezende mist. Verder is er plaatselijk weinig zicht door mistbanken.

Vrijdag blijft het bewolkt met mist- en nevelvelden. Soms kan er een spatje motregen vallen en het is waterkoud bij een maximumtemperatuur rond 1 graad. Komende nacht is er mist en nevel bij -1 of -2 graden en dus is er weer kans op gladheid door aan- en bevriezing.

Zaterdag is er opnieuw mist en nevel met wederom lokale gladheid. Het is waterkoud bij 1 graad in de plus en de oostenwind is zwak, kracht 1 tot 2. In de nacht naar zondag lichte vorst en wederom mist en nevel.

Zondag zijn de veranderingen klein en dat geldt ook voor maandag en dinsdag. Het grijze en waterkoude weer houdt aan. Het wordt 1 of 2 graden.