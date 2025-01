Nieuwe Poort in Spoorkwartier ruim 100 miljoen euro duurder dan gepland, popzaal naar Suikerzijde niet uitgesloten

Het nieuwe muziekcentrum Nieuwe Poort gaat geen driehonderd, maar zeker 410 miljoen euro kosten als dit in het nieuwe Spoorkwartier gebouwd moet gaan worden. De gemeente houdt daarom rekening met een tweede scenario: het opsplitsen van de opvolger van de Oosterpoort tussen het zuidelijke stationsgebied en de Suikerzijde.

De plek bij het station is kleiner dan gedacht. Dat maakt de bouw ingewikkelder en duurder. Waar er begin vorig jaar nog werd gedacht aan een slordige driehonderd miljoen euro voor de Nieuwe Poort, worden de kosten nu geschat op 410 miljoen euro. Daar komen de parkeerplekken dan nog bij. Het plan zou hierdoor meer risico’s krijgen en langer duren. Dat is volgens de gemeente het gevolg van ruimtegebrek op de plek waar het de Nieuwe Poort in gedachten had in het Spoorkwartier.

Toch blijft de bouw van de Nieuwe Poort in het Spoorkwartier de ‘eerste route’ waarnaar nu vervolgonderzoek uitgevoerd gaat worden. Maar de locatie blijft risicovol, stelt het gemeentebestuur. Het kavel waar het muziekcentrum gebouwd moet waarschijnlijk groter gaan worden, waardoor het meer ruimte krijgt en de risico’s kleiner worden. Maar dat gaat de gemeente geld kosten, omdat nieuwe woningen en winkels dan moeten wijken voor de Nieuwe Poort.

Helemaal naar Suikerzijde geen optie, alleen popzaal wel

Het volledig verplaatsen van de Nieuwe Poort naar het Suikerterrein is geen optie voor de gemeente. Daar is meer ruimte en is de bouw van een muziekcentrum goedkoper, maar bezoekers hebben waarschijnlijk te weinig zin om concerten te bezoeken aan de rand van de Stad.

Toch blijft de Suikerzijde niet geheel uit beeld. De gemeente houdt een ‘spreiding van functies’ aan als tweede route binnen het vervolgonderzoek. Een popzaal kan relatief worden ontwikkeld zonder veel impact op het aantal uitverkochte concerten. Die zou dan bijvoorbeeld wel naar de Suikerzijde kunnen, terwijl de rest van het programma (de concertzaal en de repetitieruimtes) in de buurt van de binnenstad blijft.

Openingsdatum verschuift met vijf jaar

De problemen hebben ook hun weerslag op de planning voor de opening van de Nieuwe Poort. Waar tot nu toe werd gedacht aan 2030 als uiterlijke openingsdatum, is nu 2035 in beeld als streefdatum voor oplevering.

De gemeente verwacht medio maart meer duidelijkheid te kunnen geven over beide trajecten. Het college wil graag dat de gemeenteraad voor die tijd al haar licht laat schijnen over de onderzoeksresultaten die vrijdag op tafel kwamen te liggen.