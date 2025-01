Maak kennis met de nieuwe OOG podcast: Eem de Stad In. In deze wekelijkse podcast nemen Jetze Koper en Annelies van Santen je mee voor een rondje door Groningen. Met het nieuws, speciaal voor jou geselecteerd, de leukste uitgaanstips, social media voor locals en elke week een interessante gast die je beter moet leren kennen.

Jetze is student, filmproducent, kent de stad op z’n duimpje en is druk op de socials. Annelies werkt bij OOG, is gek op Groningen, wil altijd alles weten én kijkt nog ouderwets tv. Maar vooral delen ze een passie voor alles wat er gebeurt in hún stad en zijn ze nieuwsgierig naar elkaars mening. Britt of Jorrit, social media redacteuren van OOG, schuiven elke week ook even aan en vertellen ons wat je online zou kunnen volgen.

Dus ga elke week gezellig eem met Jetze en Annelies de stad in en na een half uurtje ben je weer helemaal up-to-date.

Eerste aflevering

In deze eerste aflevering van de deze nieuwe podcastserie is nieuwe Nachtburgemeester van Groningen, Misha Pchenitchnikov te gast. Met hem spreken we over wat een nachtburgemeester nou precies doet, waarom hij dat zo graag wilde worden en wat hij vindt van het uitgaansleven in Groningen. En natuurlijk gaat het dan ook over veilig uitgaan, want kan je dat nog wel in Groningen? Social media redacteur Britt schuift aan en neemt ons mee naar de online trends van dit moment en natuurlijk heeft ze een Groningse tip voor je. Jetze heeft het nieuws uit Groningen voor jou op een rijtje gezet, wat we ook even met je willen doornemen. Annelies heeft een paar leuke uitgaanstips voor je uitgezocht en natuurlijk hebben ze ook nog een persoonlijke tip voor de luisteraar.