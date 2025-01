Nieuwe installaties rioolwaterzuivering Garmerwolde in gebruik genomen

RWZI Garmerwolde - Foto: Geert Job Sevink

Op de rioolwaterzuivering in Garmerwolde zijn woensdag twee nieuwe installaties in gebruik genomen, bedoeld voor de verwerking van zuiveringsslib. Deze moeten zorgen voor een efficiëntere en duurzamere verwerking van dit restproduct van afvalwaterzuivering.

Met de installaties wordt slib uit afvalwater gehaald en met filterpersen geperst tot een slibkoek. Deze koek wordt in silo’s opgeslagen en per vrachtwagen naar Delfzijl vervoerd voor verdere verwerking. Het slib uit Garmerwolde wordt in Delfzijl onder meer gebruikt om warmte op te wekken. Met de warmte wordt stoom geproduceerd voor levering aan lokale bedrijven.

De nieuwe installaties werken volledig automatisch, dag en nacht. Ze hebben een grotere capaciteit, gebruiken weinig energie en zijn veiliger voor medewerkers. Ook vormen de nieuwe installaties een gesloten systeem, wat geuroverlast voorkomt en uitstoot onder controle houdt. Ook komen medewerkers nu minder makkelijk in aanraking met het slib.

Met de vernieuwde overslag wil Waterschap Noorderzijlvest ook energie besparen, efficiënter werken en zorgen voor minder benodigde vrachtwagenritten om de slibkoek af te voeren. Dagelijks worden nu zes vrachtwagens geladen om het slib naar Delfzijl te brengen. De oude overslag stamde nog uit de tijd waarin het slib wat achterbleef na zuivering nog werd verspreid als meststof op het land. Dat gebeurt nu niet meer, onder meer omdat er strengere fosfaatregels zijn.