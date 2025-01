Nieuwe bachelor Fries aan de RUG vanaf september, in Stad of in Leeuwarden

Foto: dassel via Pixabay

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) begint vanaf september met het aanbieden van de volledige nieuwe bachelor Fries, meldt de UKrant woensdagmiddag. Waar de opleiding gehuisvest wordt, is nog niet duidelijk.

Studenten kunnen daarmee vanaf het komende studiejaar volledig academisch programma in de Friesistiek volgen. De RUG werkt daarin onder meer samen met het Rijk en de provincie Fryslân. Het convenant hierover is bijna afgerond en wordt naar verwachting later deze maand gepresenteerd.

Fries leek weg te vallen, maar keert groter terug

De nieuwe bachelor vervangt de huidige minor Fries binnen de bachelor minorities and multilingualism (M&M), die vanaf volgend studiejaar wordt afgebouwd. De Tweede Kamer stemde begin vorig jaar in met de financiering voor de bachelor, nadat een adviesrapport van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen stelde dat het fundamentele onderzoek in de frisistiek de afgelopen decennia flink is gekrompen en daarmee kwetsbaar is geworden. Volgens de Akademie voldoet Nederland daarmee niet aan de verplichtingen van Europese verdragen over minderheidstalen.

Na het afzwaaien van hoogleraar Goffe Jensma in oktober van 2022, stelde de RUG docent Anne Merkuur aan als opvolgend docent, maar niet als hoogleraar.

Dat zorgde onder aanjagers van de Friese taal, de oud-hoogleraar en binnen de provinciale politiek in Friesland voor angst over het volledig verdwijnen van het Fries als zelfstandige studierichting. De RUG stelde eind november 2022 dat er geen waardige opvolger voor Jensma werd gevonden, maar dat het geld voor het hoogleraarschap geoormerkt blijft voor het Friese onderwijs op de universiteit.

Leeuwarden of Groningen?

Die kandidaat vond de RUG begin 2023 wel. Sindsdien is Arjen Versloot interim-hoogleraar Friese taal en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft nog een tijdelijke aanstelling voor twee dagen in de week tot begin 2028.

De locatie van de bachelor is nog niet definitief. Hoewel Campus Fryslân in Leeuwarden een logische keuze lijkt, wordt ook gekeken naar de mogelijkheden in Groningen om studenten aan te trekken. De RUG overweegt om voor Groningen te kiezen, omdat de bachelor in de echte studentenstad mogelijk aantrekkelijker is.