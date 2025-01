Nat najaar zorgt voor kortere campagne en lagere suikeropbrengst

De suikerbietencampagne is goed verlopen, na een ‘uitdagend’ teeltseizoen met hevige regenval in het begin en droogte aan het eind. Dat meldt Cosun Beet Company.

De totale opbrengst (in Hoogkerk en Dinteloord) van 75 ton bieten per hectare, met 16,3 procent suiker kende een gemiddelde opbrengst van 12,2 ton per hectare. De suikeropbrengst is daarmee aanmerkelijk lager dan het gemiddelde van 13,8 ton van de afgelopen vijf jaar. De campagne duurde dit jaar 125 dagen; 13 dagen minder dan vorig jaar. In totaal werd ruim 6,6 miljoen ton bieten verwerkt.

Het seizoen begon uitzonderlijk nat en dat bemoeilijkte het zaaien. Met name in het zuidoosten van het land konden sommige percelen helemaal niet ingezaaid worden, of moest dit lang worden uitgesteld. In overleg met de betrokken telers kon toch een constante levering van bieten aan Cosun worden geregeld. Door deze lastige start en door de schade van bladschimmel bleef het suikergehalte lager dan de afgelopen jaren.