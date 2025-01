NAM betaalt schoorvoetend honderden miljoenen voor schadeherstel Groningen na uitspraak rechter

Foto via Groninger Bodem Beweging

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft in december 916 miljoen betaald voor schadeherstel en versterking in Groningen. De NAM betaalde pas na juridische strijd en een uitspraak van de rechter.

Dit bedrag dekt de kosten voor 2023 en werd opgelegd via heffingen door de overheid. De NAM en haar aandeelhouders, Shell en ExxonMobil, hadden geprobeerd de betaling uit te stellen. ExxonMobil vroeg de rechter om de betalingsverplichting tijdelijk op te schorten, maar dat verzoek werd in december 2024 afgewezen. De rechter oordeelde dat ExxonMobil geen spoedeisend belang had en dat er geen onomkeerbare financiële problemen dreigden.

Hoewel de heffingen zijn voldaan, heeft de NAM bezwaar gemaakt tegen alle opgelegde kosten voor 2023. ExxonMobil is daarnaast een arbitrageprocedure gestart tegen de Nederlandse Staat, gebaseerd op het Energiehandvestverdrag. De overheid heeft op haar beurt ExxonMobil België gedagvaard om deze procedure in te trekken.

Ondanks de juridische strijd benadrukt staatssecretaris Eddie van Marum van Herstel Groningen dat de afhandeling van schade en de versterking van gebouwen in Groningen onverminderd doorgaan. De overheid draagt 73 procent van de kosten en blijft de NAM juridisch aanspreken voor haar verantwoordelijkheid.