Na 100 jaar komt meer grond rond kerken binnenstad in gemeentelijk handen

Het terras van De Kostery aan de Grote Markt - Foto via Google Maps - Streetview (april 2024)

De gemeente Groningen is vanaf nu de eigenaar van de ‘verharde delen’ van de gronden rond de Aa-Kerk, Martinikerk en Nieuwe Kerk. Daarover zijn recentelijk nieuwe afspraken gemaakt met de kerken, laat het gemeentebestuur woensdag weten.

De erfpacht voor de gronden, die sinds 1920 bestond, liep in 2020 af. Daarom er zijn nu nieuwe afspraken gemaakt en dat was nodig ook, stelt het college. Sinds de erfpacht werd opgesteld begin vorige eeuw is de situatie aanzienlijk veranderd. De gronden zijn integraal onderdeel van het openbare gebied geworden en de kerken worden niet altijd meer als kerkgebouwen gebruikt.

Plein rond Akerk en terras De Kostery

In de nieuwe constructie is de gemeente daarom nu officieel de eigenaar van de ‘verharde delen’ van de kerkhoven. Daaronder vallen onder meer de grond onder het terras van Café De Kostery bij de Martinikerk en het gehele versteende gebied rondom de Der Aa-Kerk. De Protestantse Gemeente blijft eigenaar van de groene delen van de kerkhoven, zoals het grasveld bij de Nieuwe Kerk.

De gemeente neemt daarnaast een aantal stukken grond rond de kerken opnieuw in erfpacht, waardoor ook hier de gemeente ‘vrijelijk’ kan beschikken over de grond. Daardoor is de gemeente nu wel zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de aangekochte en in erfpacht genomen openbare ruimte.

Op de onderstaande kaartjes is te zien wat de gemeente aankoopt (rood) en wat er in erfpacht wordt genomen (groen). De tekst gaat daaronder verder.

‘Symbolisch bedrag’

Veel geld is er niet betaald voor de overname van de grond, schrijft het college. Het gaat om een ‘symbolisch bedrag’, met daarnaast een éénmalige afkoopsom voor ‘structurele inkomsten’ die de kerken met de grond binnensleepten.

Geen rompslomp met toestemming en geld

Door de nieuwe eigenaarschapsconstructies voor de gronden is er, zowel vanuit de kerken als vanuit de gemeente, geen toestemming meer nodig voor bijzondere activiteiten of als er bijvoorbeeld met steigers wordt gewerkt aan onderhoud. Het college laat weten blij te zijn met de overdracht en de nieuwe erfpachtafspraken. Het college stelt nu meer vrijheid te hebben om deze gronden te beheren en onderhouden.

“Voor de gemeente is het prettig om over de schaarse openbare ruimte in de binnenstad vrijelijk te kunnen beschikken”, besluit het college over de aankopen en erfpachten. “Er zijn geen toestemmingen, financiële afdrachten en administratieve handelingen meer vereist. Voor de Protestantse Gemeente geldt dat zij zogenaamd blooteigenaar blijft van de groene kerkhoven en dat het onderhoud daarvan als onderdeel van het openbaar gebied gewaarborgd blijft.”