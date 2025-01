Moeilijke taal naar makkelijke taal: raadsfracties willen gemeentelijk ’terugstuurservice’ voor laaggeletterden

Foto: Pixabay/blickpixel

De fracties van Student&Stad, ChristenUnie en VVD hebben vragen gesteld over de begrijpelijkheid van brieven van de gemeente Groningen. Ze willen een regeling, waar inwoners onduidelijke brieven kunnen terugsturen en een herschreven versie in begrijpelijke taal ontvangen.

In Groningen is ongeveer negentprocent van de inwoners (22.000 mensen) laaggeletterd, wat hun dagelijks leven bemoeilijkt. Vaak worden overheidsbrieven als onbegrijpelijk ervaren door ingewikkeld of juridisch taalgebruik. Dit kan gevolgen hebben, vooral als het gaat om belangrijke zaken zoals financiële regelingen.

De gemeentes Arnhem,Waalwijk, Leeuwarden, Wijchen, Helmond en Smallingerland hebben al een ‘terugstuurservice’, waarmee inwoners brieven kunnen terugsturen voor een begrijpelijke versie. De raadsfracties vragen nu of de gemeente Groningen een soortgelijke service gaat invoeren, zodat ook inwoners met moeite lezen en schrijven, makkelijker toegang krijgen tot belangrijke informatie. Niet alleen voor brieven, maar vaak ook voor berichten op sociale

media of nieuwsartikelen op gemeentelijke websites.