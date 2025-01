Miss verkiezing Groningen: ”Het is net als een sport”

De finale van Miss Teen, Miss Beauty en Miss Universe of Groningen is op 9 maart. Twintig meiden doen mee aan de verkiezing die plaats zal vinden in het Geert Teis Theater in Stadskanaal.

De Miss Nederland verkiezing heeft aangegeven te stoppen met de competitie, omdat dit niet meer van deze tijd zou zijn. ”Ik zie dat de meiden die deelnemen aan deze verkiezing zelfverzekerde worden”, zegt Grigor Tovmasyan jurylid en hoofdsponsor van de verkiezing. Volgens hem kan daarom een missverkiezing nog prima in deze tijd.

Deelneemsters Sharona en Eleanor hebben zin in de finale. Sharona doet mee aan de Miss Teen verkiezing en Eleanor aan de Miss Universe of Groningen. ”Het is heel veel thuis oefenen en op hakken lopen. Mijn ouders worden er thuis gek van, maar het is voor mij gewoon een sport”, aldus Sharon.