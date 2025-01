Minister en staatssecretaris bezoeken techniekstudenten Alfa-college

Minister Eppo Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Eddie van Marum, staatssecretaris Herstel Groningen, brachten woensdag een bezoek aan het Alfa-college.

Ze waren te gast bij de opleiding Technicus hout en restauratie aan de Protonstraat. De studenten die deze BBL-opleiding volgen, leren ambachtelijke bouw-, renovatie- en restauratiewerkzaamheden uit te voeren, vooral aan monumentale gebouwen. Met de BBL-opleiding Technicus hout en restauratie speelt het Alfa-college in op het tekort aan vakkrachten voor de versterking en restauratie van (erfgoed)panden in het aardbevingsgebied.

De politici kregen uitleg van docenten over wat die nieuwe BBL-opleiding inhoudt en medewerkers van de provincie Groningen vertelden over hun activiteiten in het kader van het Erfgoedprogramma om oplossingen voor het tekort aan vakkrachten te vinden. Bruins en Van Marum werden zelf ook even aan het werk gezet.

“Geweldig om te zien dat de vaardigheden die studenten op het Alfa-college leren, bijdragen aan het herstel van (erfgoed)gebouwen in Groningen,” zegt minister Bruins. “Ik heb gesproken met enthousiaste studenten en docenten, zij zijn de mensen die het restauratievak een impuls geven. In de regio waar vakmensen nodig zijn, worden precies deze mensen ook opgeleid.”