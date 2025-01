Minderjarig meisje beroofd van fatbike bij Forum

Foto: 112 Groningen

Aan de Nieuwe Markt is donderdagavond een meisje beroofd van haar fatbike.

Dat meldt de politie vrijdagochtend. Volgens de dienst vond de beroving donderdagavond rond 19.00 uur plaats. Het slachtoffer ging mee met de politie naar een bureau. Ook is er gepraat met getuigen op de Nieuwe Markt.

Volgens de politie zijn er nog geen aanhoudingen verricht en is de zaak in onderzoek. De politie roept mensen met meer informatie over de beroving op zich te melden bij de politie. Dat kan via telefoonnumer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.