Milieuorganisaties woedend: ‘Gemeente startte werkzaamheden Sterrebos ondanks bezwaren’

Foto via Boomwachters Groningen

De gemeente was al begonnen met werkzaamheden in het Sterrebos terwijl er nog bezwaarprocedures lopen. Verschillende milieuorganisaties, waaronder Erfgoedvereniging Heemschut, de Vleermuiswerkgroep, Boomwachters en KNNV, zijn woedend en eisen dat de werkzaamheden direct worden stopgezet en hebben daarom geëist dat er wordt gehandhaafd.

De organisaties stellen dat de werkzaamheden, waaronder het aanleggen van een betontegelpad, ernstige ecologische schade veroorzaken. “De humuslaag, essentieel voor de gezondheid van het bos, wordt volledig verwijderd. Dit schaadt de wortels van bomen, het ondergrondse netwerk van schimmels en de leefomgeving van vleermuizen en andere dieren,” schrijven woordvoerders Liesbeth Cavé en Klarissa Nienhuys namens de organisaties.

Ook stinzenplanten en bomen in de bosrand worden aangetast, stellen de milieuclubs. Dit heeft volgens de betrokkenen een negatieve impact op vleermuissoorten die juist afhankelijk zijn van deze bomen, vooral tijdens de baltsperiode.

‘Wet natuurbescherming geschonden’

De organisaties wijzen erop dat de werkzaamheden in strijd zijn met de Wet natuurbescherming. Er is volgens hen geen recent flora- en faunaonderzoek uitgevoerd en essentiële plannen, zoals de bescherming van het bos door mantelzoomvegetatie, ontbreken. “Het bos wordt versnipperd, en er wordt geen rekening gehouden met de impact op de biodiversiteit.”

Tijdens een hoorzitting op 17 december is nog geen advies uitgebracht over de bezwaren tegen de plannen. Toch is de gemeente nu begonnen met het uitvoeren van werkzaamheden. “Wat is gemeentelijke democratie nog waard als er niet naar inwoners wordt geluisterd en lopende bezwaarprocedures worden genegeerd?” vragen de organisaties zich af.

‘Werkzaamheden nu stilleggen’

De betrokken milieuorganisaties dreigden een handhavingsverzoek in te dienen bij de provincie, waarin ze eisen dat de werkzaamheden onmiddellijk worden stilgelegd om verdere schade aan het Sterrebos te voorkomen.

Maandagochtend laten de organisaties weten dat de werkzaamheden inmiddels weer zijn gestopt.