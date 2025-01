Foto: 112 Groningen

In een woning aan de Wilgenlaan in Selwerd brak vrijdagmiddag brand uit in de meterkast.

Volgens woordvoerder Geert Anne Mollema van de brandweer hadden de bewoners het vuur bij aankomst al zelf geblust. De brandweer voerde nog een nacontrole uit om er zeker van te zijn dat alles veilig was.

Er vielen geen gewonden en de schade bleef beperkt. De bewoners hebben een installateur ingeschakeld om de meterkast te controleren en te repareren.