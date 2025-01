Meeste Groninger eersteklassers winnen, alleen ON laat punten liggen

Foto Andor Heij. PKC '83 viert een doelpunt

PKC’83, Be Quick 1887 en Velocitas 1897 wonnen hun wedstrijden zaterdag in de eerste klasse H. Oranje Nassau moest na rood genoegen nemen met een punt.

Koploper PKC’83 won thuis eenvoudig van rode lantaarndrager Roden: 6-1. De wedstrijd was al voor rust gespeeld. PKC was veel sterker. Rob Schokker opende halverwege de eerste helft de score. Schokker maakte er ook 2-0 van. Fahim Bellghroub tekende voor de derde en Omar Kavak voor de vierde.

Via Aaron Schrage deed Roden wat terug. Schokker en Willem Bel, vanuit een strafschop, schoten het halve dozijn vol.

PKC wist niet uit te lopen op de naaste concurrenten, omdat die ook wonnen. Broekster Boys versloeg Rolder Boys met 5-1 en staat vijf punten achter op PKC.

Be Quick 1887

Be Quick 1887 is derde en heeft zes punten achterstand. Bij Drachtster Boys wonnen de Groningers met 2-1. In een aantrekkelijk duel kregen beide ploegen voor de pauze enkele kansen, maar er werd niet gescoord.

In de 50e kopte Sil Kramer op aangeven van Siemen Krikke de 1-0 binnen. Dylan Smit, volgend seizoen PKC, maakt vijf minuten later de gelijkmaker. In de 61e minuut maakte Krikke de winnende voor Be Quick. Drachtster Boy drong nog wel aan, maar de Groningers sleepten de winst over de meet.

Oranje Nassau

Oranje Nassau speelde in Winschoten in de avond met 1-1 gelijk tegen WVV. In het eerste half uur waren de kansen schaars. Jonathan van Dorssen kreeg namens ON de eerste mogelijkheid. Na 37 minuten was Nagesh Amatasaleh attent toen hij een rebound binnen tikte: 1-0.

Na de pauze bleef ON controle houden over de wedstrijd en kreeg wat mogelijkheden. In de 75e minuut kreeg Rick Hansen echter direct rood na een overtreding en moest ON met tien man verder. WVV rook bloed en Sten Bruins schoot na 82 minuten de 1-1 binnen.

Oranje Nassau is negende in 1H met 17 punten uit 13 wedstrijden. Door het puntverlies van WVV is Velocitas koploper in de tweede periode.

Het verslag van Velocitas Heerenveense Boys staat hier